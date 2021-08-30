Ишим, Тюменская область, 30 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Тюменский спортсмен Антон Прохоров из Ишима завоевал золотую медаль на Параолимпиаде в Токио. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор 30 августа в своих аккаунтах в социальных сетях.

Amp.paralymp.ru Анто Прохоров

«Спортсмен пробежал дистанцию 100 метров за 12,04 секунды, опередив атлетов из Бразилии и Германии. Антон впервые принял участие в Параолимпийских играх. Добиться цели ему помогли невероятное трудолюбие, огромное желание победить, наработанный годами опыт и оптимизм. Ещё до того, как поехать в Японию, Антон признался журналистам, что главный его соперник на играх — это его внутреннее «я». Он победил себя! Огромное спасибо, Антон! Ждём тебя дома», — написал Александр Моор.

Антон Прохоров 30 августа завоевал золотую медаль в беге на 100 м в классе T63. Преодолев дистанцию за 12,04 секунды, он установил новый мировой рекорд в категории.