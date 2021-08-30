30 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 21:38 — REGNUM В Техасе, США, с 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий аборты после обнаружения сердцебиения плода. Компании, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, включая Planned Parenthood, подали экстренные ходатайства с просьбой либо приостановить действие закона, либо вернуть дело в окружной суд, однако судья отклонил просьбу в воскресенье, 29 августа, сообщает Texas Tribune.

Никола Пуссен. Избиение младенцев. 1628

Данный закон не только запрещает аборты после шестой недели беременности — до того, как многие женщины узнают о своей беременности — но и позволяет любому человеку, кроме государственных служащих, подать в суд на того, кто делает, помогает или оплачивает аборт, тем самым нарушая закон.

Противники закона обеспокоены тем, что такое развитие событий может привести к тому, что люди завалят суды исками против врачей, медсестер или даже друзей.

Отметим, что закон не криминализирует аборты, но устанавливает жесткие гражданские санкции, в том числе штраф в размере не менее $10 тыс.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мне нравится, что PP и другие группы дождались выходных перед вступлением закона в силу, чтобы попытаться отменить его. Возможно, если бы они подали иск месяц назад или дольше, всё было бы по-другому», — пишет dalbur.

«Американцы так возмущаются тем, что радикальные мусульмане плохо обращаются с женщинами и обезглавливают людей. В то же время индустрия абортов в США зарабатывает миллионы каждый год, делая аборты своих собственных детей в любом триместре беременности с бьющимися сердцами. А мы называем ближневосточную культуру варварской», — отмечает buchephulusthegreat.

«Помню, когда я учился на юридическом факультете около 40 лет назад, я прочитал статью бывшего сотрудника министерства юстиции. Его аргумент был прост. Если бы Конгресс или законодательные органы штата приняли закон, определяющий, когда зародыш становится человеком, это бы резко ограничило аборты, поскольку они считались бы убийством, как только зародыш становится «человеком». Мне кажется, что этот закон может иметь тот же эффект», — рассказывает ZootAllures.

«Самое смешное, что если вы убиваете беременную женщину, вас обвиняют в двух смертях. Почему? Похоже, закон признает плод человеческой жизнью только в том случае, если мама хочет его сохранить», — указывает Ross81−06−05.

«Да, аборт — это убийство невинного, и поэтому я считаю аборт убийством, и цифры настолько высоки, что это ставит Америку в одну категорию с другими массовыми убийствами, которые были устроены такими, как Гитлер… и я думаю, что наши цифры сравнялись или превзошли все эти ужасы человечества», — уверен TankerJack.

Борис Михайлович Лавренко. В роддоме. 1950-е

«Люди всегда говорят «мое тело, мой выбор», но упускают из виду тот факт, что правительство может ограничивать и ограничивает то, что человек может делать со своим телом. Вы не можете употреблять алкоголь до 21 года. То же самое касается табака. Вы не можете сделать татуировку до 18 лет. Самоубийство запрещено в большинстве штатов. Нельзя управлять автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности. Различные лекарства можно принимать только по назначению врача. А ребенок в утробе матери — это вообще не ваше тело, а другой человек. Законы, запрещающие причинять вред другим, уже приняты», — подчеркивает webertype40.

«Мой ответ на это таков: вы сделали свой «выбор», когда занимались незащищенным сексом. Теперь иди и разберись с последствиями выбора, который ты сделала со своим телом», — указывает LJFell.

«Нужно лишить клиники абортов финансирования. Уберите всё государственное финансирование. После прекращения финансирования большинство клиник закроется. Те немногие, что останутся, будут вынуждены повысить стоимость абортов. Налогоплательщики выиграют от того, что на одну ненужную трату средств станет меньше», — считает mk19gunner.

«За этим должен последовать закон, требующий обязательного теста на отцовство для каждого ребенка, получающего государственную помощь. Начните заставлять этих «отцов» брать на себя ответственность за своих детей. Плановое родительство должно начать фокусироваться на предотвращении беременности, а не на ее прерывании. Начните фокусироваться на контроле рождаемости», — указывает bigjohn270891.

«Программа Planned Parenthood не должна получать финансирование от правительства и не должна подавать иски против государственных организаций», — комментирует amsdadtodd1.

«Что ж… это, безусловно, спровоцирует дискуссию. Я никогда не оказывалась в положении, когда мне лично приходилось бы вести откровенный разговор об аборте. К счастью. Я считаю, что мы должны уважать жизнь. Мне кажется, что самостоятельное сердцебиение — это явный признак индивидуальной жизни. Мы знаем, что ребенок (плод) также очень рано реагирует на другие раздражители, такие как боль. Еще один признак того, что это индивидуальная жизнь. Мы все привыкли видеть #BLM. Должен ли быть еще один… #BLM2… Детская Жизнь Важна тоже?» — спрашивает randomthoughts332.

«Это тяжелый разговор. Моя жена игнорировала мои опасения. У нас есть двое здоровых, умных, красивых детей», — отвечает 总统biden.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 14 апреля начал отменять ограничения на аборты, введенные в сфере планирования семьи экс-президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что администрация Трампа ввела запрет на финансирование из федерального бюджета организаций, выступающих за аборты, а также запретила программам по планированию семьи перенаправлять людей в клиники, где делаются аборты, что значительно уменьшило приток их клиентов. Отметим, что это уже второй шаг администрации в вопросе об абортах. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США разрешило женщинам покупать лекарства для самопроизвольного прерывания беременности без рецепта врача.