Вашингтон, 30 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Разработчики масштабной модификации Median XL — Sigma к популярной игре Diablo 2 выпустили очередное обновление. Об этом 30 августа сообщает портал PCGamesN.

blizzard.gamespress.com Diablo II: Resurrected

Отмечается, что Median XL — Sigma 2.0 затрагивает почти все моменты игры, начиная с разрешения экрана и заканчивая настройкой монстров. Особое внимание моддеры уделили режиму сложности Nightmare. Они отметили, что «две основные выявленные проблемы» Median XL — Sigmaзаключались в том, что геймеры могли слишком просто побеждать монстров, как только понимали, как создавать «один или два ключевых предмета».

Команда проекта дала понять, что игрокам стоит ожидать сражений с более сильными врагами, которые подготовят их к финалу Diablo 2. Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер.

Отметим, что создатели модификаций продолжают выпускать дополнения к Diablo II спустя 21 год после релиза игры (он состоялся 29 июня 2000 года). Ранее компания Blizzard провела открытое бета-тестирование переиздания игры Diablo II: Resurrected.