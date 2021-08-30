* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 августа, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Боевики из отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали воздушное патрулирование провинции Кандагар на вертолетах вооруженных сил США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает 30 августа газета «Известия» со ссылкой на видеоролики из соцсетей.

Вертолет Black Hawk

Жители Афганистана снимают пролёты воздушных аппаратов этого типа над городом Кандагар.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Пентагон признал, что военные США бросили в Афганистане несколько самолётов, боевых вертолетов, противотанковых ракетных комплексов, ПЗРК и большое количество боеприпасов. Позднее было заявлено, что Пентагон может организовать воздушные удары по местам хранения этой техники по окончании эвакуации с афганской территории.