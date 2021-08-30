Бишкек, 30 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года услугами микрокредитных компаний воспользовались 329 тысяч жителей Киргизии, что на 53,6 тысячи человек или на 14% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Сельское хозяйство

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За полгода он набрали микрокредитов на 17,7 млрд сомов (15,4 млрд рублей), что на 1,61 млрд сомов (1,4 млрд рублей) больше показателя первой половины минувшего года.

Большая часть микрозаймов приходится на жителей Ошской области — 22% от общего объема, столицы республики — 17%, Джалал-Абадской и Чуйской областей — по 14%.

На развитие сельского хозяйства киргизстанцы потратили 33% полученных ими микрокредитов, на потребительские нужды — 32%, на развитие сферы торговли и общественного питания — 11% и на строительство — 7,5%.

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