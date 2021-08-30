Москва, 30 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. О максимальном количестве выявленных коррупционных преступлений в России за последние восемь лет сообщает 30 августа Госпрокуратура РФ. В документе «Состояние преступности в России за январь — июль 2021 года» сказано:

Марк Шагал. Иллюстрация к «Мертвым душам». Чичиков дает взятку Ивану Антоновичу. 1927

«В текущем году зафиксировано максимальное за восемь лет число выявленных преступлений коррупционной направленности».

Речь идёт о 24,5 тыс. выявленных в 2021 году преступлений такого характера. По сравнению с прошлым годом этих преступлений выявили на 16,5% больше. Примерно половина этих преступлений — это взятки — 12,1 тыс. Их выявлено на 27,4% больше. В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.

Больше всего взяток выявили в Пермском (240 фактов) и Ставропольском (169) краях и в Санкт-Петербурге (135).

По сравнению с 2020 годом размер ущерба, причинённого преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 млрд руб. до 39,4 млрд руб. Также возросла сумма возмещённого ущерба путём добровольного погашения и изъятия имущества, денег или ценностей: с почти трёх с половиной миллиардов рублей — до 9,9 млрд руб.