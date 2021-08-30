Бишкек, 30 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Военнослужащий национальной гвардии Киргизии, прапорщик Кайратбек Рапиев начал свой ультрамарафон, посвященный 30-й годовщине независимости страны. Об этом сообщили в министерстве обороны республики сегодня, 30 августа.

Марафон

В ведомстве отмечают, что гвардеец намерен менее чем за два дня пробежать 150 км — стартовав из Суусамырской долины и финишировав в столице Киргизии.

Во время забега прапорщика сопровождают съемочная группа и медицинский персонал национальной гвардии.

Напомним, что аналогичный супермарафонский забег Кайратбек Рапиев провел в июне 2019 года на побережье озера Иссык-Куль. Спортивное мероприятие он приурочил к 27-й годовщине образования национальной гвардии Киргизии.