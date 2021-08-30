Вашингтон, 30 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Вице-президент Bethesda Пит Хайнс намекнул поклонникам PlayStation, что они to` смогут сыграть в игры студии на консолях Sony. Об этом 30 августа сообщил портал GameSpot.

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Разработчик дал понять, что некоторые игры действительно будут эксклюзивами платформ Xbox, например, Starfield, однако это не коснётся всех будущих проектов компании. Он напомнил, что после того, как Microsoft купила студию Mojang, Minecraft не пропала со всех сторонних платформ.

«Есть бренды Xbox, которые существуют, прежде всего, на других платформах. Я думаю, это важно отметить», — сказал Хаинс.

Напомним, Microsoft купила компанию ZeniMax, которой принадлежит Bethesda, в марте 2021 года. Позже глава студии Тодд Говард дал понять, что вопрос об эксклюзивности игр Bethesda будет решаться отдельно в каждом случае.