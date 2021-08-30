Лондон, 30 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Британская хардкор-группа Turnstile представила свой третий студийный альбом «GLOW ON», сообщает группа в своих социальных сетях. Пластинка включила в себя 15 треков на 34 минуты хронометража.

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Альбом следует успешной формуле хардкорного звучание прошлой пластинки группы — «Time & Space» 2018 года, которая принесла коллективу из Балтимора известность и одобрение критиков. К работе над «GLOW ON» был привлечен продюсер Майк Элизондо, известный по работе с Эминемом, Dr. Dre и 50 Cent.

Ранее группа выпустила мини-альбом «Love Connection» и совместный трек с ритм-н-блюз-исполнителем Blood Orange.