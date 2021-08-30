Купертино, США, 30 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Потоковый сервис Apple TV Plus выпустит фильм про рок-группу The Velvet Underground. Компания опубликовала трейлер картины 30 августа на своём YouTube-канале

Василий Иванов ИА REGNUM Альбом «The Velvet Underground & Nico» на выставке «Я, Энди Уорхол» в Москве

Премьера картины состоится в октябре 2021 года, снимает её режиссёр Тодд Хейнс, ранее выпустивший музыкальные фильмы «Бархатная золотая жила» и «Меня там нет». Отмечается, что это будет его дебютный проект в жанре документального кино.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что музыкальный лейбл Verve выпустит трибьют-версию дебютного альбома The Velvet Underground «The Velvet Underground & Nico». Музыкальный коллектив был образован в 1964 году, он стоял у истоков альтернативной и экспериментальной рок-музыки.