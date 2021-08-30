Тюмень, 30 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В Тюмени сорваны сроки по капитальному ремонту кровли школы №70 из-за особого противопожарного режима в области. Об этом официально заявил городской департамент образования.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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Напомним, тревогу в СМИ и социальных сетях забили родители учеников школы №70, которые за два дня до начала учебного года увидели учебное заведение без крыши. на что директор школы №70 Лидия Русакова ответила, что «из тех людей, кто жалуется в интернете, нет ни одного родителя».

«Думаю, что это просто хайп. Тем более скоро выборы, идёт политическая борьба», — прокомментировала ситуацию Русакова.

Тем не менее прокуратура региона по факту неготовности школы №70 30 августа назначила проверку.

В городском департаменте образования пояснили, что договор на ремонт кровли школы был заключён с подрядчиком 1 июня.

«Закупка подрядной организацией необходимых строительных материалов была произведена позже из-за введения особого противопожарного режима в Тюменской области, в результаты чего работы по устройству кровли были начаты с нарушением графика производства работ, который впоследствии был смещён на два месяца. Подрядная организация обещает выполнить ремонтные работы до 20 сентября», — сообщают в ведомстве.

Департаментом принято решение о том, что до окончания строительных работ учащиеся 1 — 4 классов второго корпуса школы № 70 будут временно размещены для обучения в первом корпусе данного образовательного учреждения; учащиеся 5 — 11 классов будут временно обучаться в школе № 68.