Москва, 30 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Иск к ФАС, поданный Booking.com в Арбитражный суд Москвы, оставлен без удовлетворения, 30 августа сообщили в пресс-службе суда.

Главное управление Booking.com в Амстердаме

Booking.com просила суд признать незаконными решения и предписания ФАС от 29 декабря 2020 г. Речь идёт о признании антимонопольной службой компании Booking.com виновной в навязывании отелям требования соблюдать паритет цен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа 2021 г. ФАС наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей.