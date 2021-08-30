30 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова Лаврова о том, что нападки на Сталина являются атакой на российское прошло и итоги Второй мировой войны.

Артур Савин, , 20:58 — REGNUM Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что нападки на руководителя СССР Иосифа Сталина как на «главного злодея» в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны, — это часть атаки на прошлое России и на итоги Второй мировой войны, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили свои соображения по данному поводу 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Герасимов А.М. Портрет И.В.Сталина. 1945

»Великий руководитель, который думал о народе и стране и носил один костюм! Большая часть всего, чем сейчас гордится Россия, была сделана и заложена при товарище Сталине!» — напоминает Дон О.

Многие пользователи были крайне удивлены такой позиции министра иностранных дел России. Люди отмечают, что российская элита долгое время сама поливала грязью руководство Советского Союза до и во время Великой Отечественной войны, поэтому гражданам странно видеть, как позиция представителей власти в значительной степени меняется.

«У меня когнитивочка. Сталинисты всё время проклинают власть, действующую в Российской Федерации, и мечтают, чтобы Сталин воскрес и посадил всю капиталистическую компанию в тюрьму. Теперь же представители российской капиталистической власти защищают Сталина. В каком месте здесь начинается шизофрения?» — задаётся вопросом Виктория К.

Иосиф Сталин. 1945

«Во дают! В девяностые столько фильмов сняли про зэков-штрафников, якобы в одиночку выигравших войну, столько с экранов и трибун орали, мол, войну выиграли американцы, что все «совковые» полководцы — бестолочи и преступники, зверствовавшие в Европе. А теперь, когда весь мир принял эту ложь, вдруг спохватились! Дескать, это всё действительно была ложь и демагогия, это нехорошо. Так вы же всё это и начали в Кремле!» — обращает внимание Булат Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Российской Федерации многое осознали за время своего правления, поэтому суровая реальность заставила их принять Сталина в нашей великой истории.

«В 90-е на Сталина в России только ленивый не гадил. Этому гнилому времени наступил конец. Хватит позорить историю нашей страны! О ней позволено говорить только с уважением и только правду!» — указывает Максим П.

«Нападки на Сталина — это неотъемлемая часть внутренней политики Российской Федерации. Даже президенту не хватает смелости высказывать о нём то, что думает на самом деле. А потом ноем, что Запад не уважает нашу историю. А с чего бы ему её уважать, если внутри страны мы сами на неё плюем!» — написал Александр Д.

Часть людей считает, что разворот российских властей в сторону Советского Союза недостаточно резок. Пора вернуть народу Россию и других великих правителей начала XX века, пишут граждане.

«Сказали «А», говорите и «Б»! Пора вернуть памятник Сталину в каждый город, как верховному главнокомандующему в Великой Отечественной войне, и хватит уже позориться, мавзолей на параде закрывать», — пишет Михаил Ш.

Черчилль, Рузвельт и Сталин. Ялтинская конференция. 1945

Ряд пользователей одолело сомнение по поводу того, действительно ли представители российской власти поворачиваются в сторону правды о Сталине, либо же они хотят получить дополнительные очки в грядущих политических противостояниях.

«Можно ли верить в искренность таких слов, когда на носу известные всем события? Не достал ли Лавров, в данном случае, популярную историческую фигуру, столь любимую в народе, чтобы быть освещённым в её свете?» — подозревает Иван Е.

Напомним, 30 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на церемонии торжественной передачи знамён воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве, музею в Волгограде, что нападки на руководителя СССР Иосифа Сталина как на «главного злодея» в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны, — это часть атаки на прошлое России и на итоги Второй мировой войны.