Сеул, 30 августа, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Lisa, участница южнокорейской поп-группы BLACKPINK, представила первый тизер своего долгожданного первого сольного сингла «Lalisa», который должен выйти в следующем месяце, сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка

После объявления «Lalisa» в качестве ее дебютного сольного сингла в начале этой недели, участница BLACKPINK представила 26-секундный тизер-трейлер к релизу, который полностью выйдет 10 сентября.

Ее дебютный сольник назван в честь ее полного имени — Лалиса Манобан ‑ и она станет третьей участницей BLACKPINK, выпустившей сольную музыку, после альбома «R» Розе, который вышел в марте, и первого сольного сингла Дженни «SOLO», который вышел в 2018 году.