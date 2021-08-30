Киев, 30 августа, 2021, 20:25 — ИА Регнум. На складах ТЭС Украины в настоящий момент находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа по плану, сообщила госкомпания «Укрэнерго».

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В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 3 блока ТЭС мощностью 0,8 ГВт. Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 18 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 7 ГВт.

По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что на 4% меньше, чем утром 25 августа (750 тыс. тонн). Запасы газового угля за последнюю неделю снизились на 4,2% до 480 тыс. тонн, а объёмы антрацитового угля снизились на 3,6% до 240 тыс. тонн.

«Укрэнерго» подчеркивает, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины кардинально не меняется и остается критической.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа было заявлено, что украинские компании в рамках подготовки к отопительному сезону договорились о поставке угля из США. Правда, пока речь идёт об одном судне, которое прибудет на Украину «в ближайшие месяцы». Также на Украине намерены спасать ситуацию за счет закупок угля в Польше и Казахстане.