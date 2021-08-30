Екатеринбург, 30 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Ключевой площадкой для празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга станет стадион «Екатеринбург-Арена». Об этом заявил мэр Алексей Орлов.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург-Арена»

В 2023 году в городе будут одновременно проводить юбилейные мероприятия и соревнования в рамках летней Универсиады-2023. «Совместить эти два события — задача архисложная», — считает Орлов.

Как будет организовано празднование на площадке стадиона, ещё будет проясняться, добавил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге хотят построить «Интеллиград».