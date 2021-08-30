Леверкузен, Германия, 30 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Причиной взрыва и пожара, произошедших на химическом заводе Chempark в немецком городе Леверкузен, является химическая реакция в одном из резервуаров, сообщает 30 августа пресс-служба компании Currenta, владеющей предприятием.

Photolure Пожар на химзаводе

Напомним, в результате взрыва, произошедшего 27 июля, погибли семь человек, ещё 31 получил различные травмы.

На заводе по сжиганию опасных отходов были повреждены три резервуара ёмкостью от 200 до 300 кубометров.

«Предположительно химическая реакция привела к взрыву цистерны третьего резервуарного парка завода по сжиганию опасных отходов 27 июля 2021 года в Леверкузен-Бюрриг. Об этом сообщили сегодня власти округа Кельн на заседании городского совета Леверкузена со ссылкой на первый промежуточный отчет о расследовании причин пожара», — указано в сообщении пресс-службы Currenta.

«Результаты промежуточного отчета совпадают с нашими предварительными выводами», — отметили в компании.