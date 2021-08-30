Вашингтон, 30 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Поклонник игры No Man's Sky и создатель модификаций Winder Sun заявил, что продолжит издеваться над основателем студии Hello Games Шоном Мюрреем до тех пор, пока разработчики не выпустят обновление Frontiers. Об этом 30 августа сообщает портал Kotaku.

Blake Patterson No Man's Sky

Обычно Hello Games выпускает дополнения к No Man's Sky в день анонса, однако в случае с Frontiers разработчики объявили, что оно выйдет позже. Winder Sun стал выпускать смешные модификации игры, в которых задействовано изображение головы Шона Мюррея. Он заявил, что он будет ежедневно выкладывать новые подобные моды до тех пор, пока не состоится релиз Frontiers.

«Каждый день, когда обновление не выходит, я буду обращать внимание на еще один объект в игре. И да, это угроза», — написал Winder Sun.

https://twitter.com/WSLTP/status/1431985273244504064

https://twitter.com/WSLTP/status/1430626739835707392

https://twitter.com/WSLTP/status/1431267761431330816

Напомним, Frontiers будет 17-м по счёту дополнением No Man's Sky, Hello Games анонсировала его 9 августа 2021 года. Таким образом разработчики отметили пятилетний юбилей выхода игры.