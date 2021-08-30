Москва, 30 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В понедельник, 30 августа, в медиалофте РАНХиГС состоялся запуск нового сезона всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

АНО «Россия — страна возможностей» Управляй, 4 сезон

В ходе мероприятия приглашенные гости рассказали о формате кубка «Управляй!», основных призах в 2021 году, истории реализации проекта и взаимодействии с вузами и компаниями страны, а также о задачах, которые участники будут решать в рамках кубка.

Запуск четвертого сезона проекта был приурочен к открытию первого в России Центра оценки и развития универсальных управленческих компетенций, который будет функционировать по инициативе платформы «Россия — страна возможностей» в РАНХиГС. Участники и гости мероприятия рассказали о Центре компетенций, а также отметили кубок «Управляй!» как один из примеров оценочных и образовательных инструментов и объявили о запуске нового сезона.

О запуске четвертого сезона всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» объявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Ректор Президентской академии отметил, что в управлении важны как soft skills, так и hard, но главный акцент важно оставить именно на профессиональных навыках (hard skills): одной из самых важных задач в современных условиях является правильное понимание понятия «управление», которое должно опираться на фундаментальное образование. Кубок «Управляй!» отвечает данным требованиям. Владимир Мау также отметил, что проекты АНО «Россия — страна возможностей», в том числе кубок «Управляй!», «Лидеры России» и другие, перетекают один в другой и создают прочную основу для развития. В свою очередь, создаваемый Центр оценки и развития управленческих компетенций и оценочно-образовательные практики кубка «Управляй!» — это эффективные инструменты для формирования и распространения высоких управленческих стандартов среди действующих и будущих руководителей.

В рамках церемонии открытия Центра компетенций Президентская Академия и платформа «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оценки и развития компетенций студентов и повышения эффективности их трудоустройства. Свои подписи под документом поставили ректор РАНХиГС Владимир Мау и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Сегодня, помимо запуска Центров компетенций на базе РАНХиГС, стартует новый сезон молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Этот проект реализуется уже 4 год, и он был одним из первых, кто вошел в линейку проектов, олимпиад и конкурсов нашей платформы. В текущем сезоне главным призом для победителей кубка «Управляй!» станет возможность пройти программу «Современные технологии управления: Лидеры Будущего» на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Также ребята могут получить от 5 до 50 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, пройти стажировку в крупнейших компаниях страны или получить полноценное приглашение на работу, а еще — принять участие в чемпионате Global Management Challenge. И, что немаловажно, участники могут получить в наставники победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Гостями мероприятия также стали помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский, статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко, а также генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина.

Ключевой особенностью 4-го сезона кубка по менеджменту «Управляй!» будет более глубокое взаимодействие с Центром развития компетенций платформы «Россия — страна возможностей», которое должно улучшить качество оценки управленческих компетенций на всех стадиях реализации проекта. Кроме традиционных, но усовершенствованных моделируемых командных и индивидуальных управленческих заданий, в методологии нового сезона будет использоваться новый оценочный инструментарий, который был разработан АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация на проект продлится с 30 августа по 14 октября на сайте управляй.рф.

Алексей Комиссаров отметил: «В этом сезоне студенты, которые будут проходить тестирования Центра оценки универсальных управленческих компетенций, смогут получить дополнительные баллы в соревновательном процессе кубка «Управляй!».

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев сообщил: «В перечне компетенций, заложенных в центре, фактически напрямую прописаны национальные цели, поставленные Президентом страны, цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, ценности госкорпорации «Росатом», такие как клиентоцентричность, ответственность за результат — очень правильные направления и компетенции, без которых невозможно стать руководителем. Эта составляющая, связанная с характером, с лидерскими и управленческими навыками, которые не менее важны, чем базовые знания. Сегодня также стартует новый сезон кубка «Управляй!» — это дополнительная возможность проявить себя в конкретных решениях, приглашаю всех принять участие».

РАНХиГС еще несколько лет назад провела эксперимент по проведению «компетентностного экзамена по менеджменту» для студентов выпускных курсов профильных направлений в московском кампусе и в крупнейших филиалах. Методология этого оценочного формата предполагала моделирование комплексных управленческих задач (симулятор) и оценку личностных компетенций работодателями. Результаты этого эксперимента использовались в качестве обратной связи для совершенствования образовательных программ, а в дальнейшем — с осени 2017 года эта технология легла в основу оценочно-образовательного проекта кубка по менеджменту «Управляй!» и доступна к тиражированию во всех заинтересованных вузах страны. Опыт проведения кубка и апробации оценочно-образовательной технологии показывает, что студенты инженерных, гуманитарных и других профилей (и даже студенты СПО) участвуют и успешно себя проявляют в таких форматах и демонстрируют неплохой уровень развития универсальных управленческих компетенций. Для разработки подходов и методик оценки использовался международный опыт — технологии моделирования управленческих ситуаций Global Management Challenge, а также оценочные методики Worldskills International.

«Президентская Академия продолжает вести свой курс на укрепление позиций в развитии практико-ориентированных образовательных технологий. Четвертый сезон кубка привнесет для студентов много новых интересных заданий в дополнение к базовому элементу — формату учебной бизнес-игры, где участники соревнуются в управлении виртуальной компанией, хотя и в симуляторе студентов ждут некоторые интересные бонусы и изменения. Регистрация стартует сегодня и продлится до 14 октября. Очень ждем всех студентов на главном студенческом управленческом соревновании в России», — отметил руководитель всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», директор Института организационных стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

Четвертый сезон кубка «Управляй!» состоит из 3 основных этапов: отборочный, полуфинал и финал. Отборочные и полуфинальные мероприятия проекта пройдут с октября по ноябрь, финал же состоится в начале декабря 2021 года. В процессе соревнований студентам предстоит проверить свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период будут принимать от 50 управленческих решений и заниматься планированием ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений на полуфинале и финале студентов будут оценивать приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по управленческим компетенциям. Начиная с отборочного этапа, участники будут проходить различные тесты, в том числе на управленческий потенциал, эмоциональный интеллект, когнитивные способности и многие другие.

Проект открыт для всех студентов и недавних выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет. В содержании заданий будет преобладать акцент на развитие компетенций управления и принятия решений в различных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке и доступ к его инновационным технологиям для «синхронизации» с учебным процессом (использования в роли «практикума» для профильных учебных дисциплин) или как альтернативу прохождения студентами учебных практик.

«Знакомство с проектами платформы «Россия — страна возможностей» началось для меня с успешного участия в Кубке «Управляй!». Уверена, что инструменты открывающегося Центра компетенций позволят мне развиваться дальше и сделать следующий шаг к построению успешной карьеры в будущем. Я рада, что у каждого студента РАНХиГС и других вузов страны теперь будет такая возможность», — поделилась впечатлениями серебряный призёр кубка по менеджменту «Управляй!», студентка магистратуры РАНХиГС Марина Рубцова.

Первый сезон конкурса был проведён в 2017—2018 годах. В кубке «Управляй!» команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. За 3 сезона реализации проекта было собрано более 190 000 заявок из всех регионов страны. В финалах проекта приняло участие более 450 лучших студентов, многие из которых получили гранты на обучение, дополнительные льготы при поступлении в магистратуру, а также приглашения на стажировки и работу в компании и организации. В третьем сезоне проекта более 700 студентов воспользовались возможностью и прошли учебную и производственную с использованием цифровой платформы Кубка.