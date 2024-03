Лондон, 30 августа, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Британский электронный дуэт Honne выпустил совместную работу с NIKI, участником 88rising, под названием «Coming Home». Сингл войдет в следующий альбом дуэта «Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do?», сообщает коллектив в своих социальных сетях, выложив музыкальный клип на свой YouTube-канал.

Свежий сингл станет последним вышедшим материалом в предверии релиза новой пластинки. В прошлом месяце дуэт презентовал трехтрековый мини-альбом «Part 1: WWYD?». «В прошлом мы ограничивали себя. Мы можем перейти к разделу песни, и все становится действительно захватывающим, но затем мы возвращаемся и говорим: «Мы действительно можем это сделать?». Теперь мы обошли правила и сделали все, что хотели», — рассказали Honne о работе над альбомом.

«Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do?» станет продолжением прошлогоднего микстейпа «no song without you», который принес известность группе, благодаря одноименному хиту. Согласно рассказам участников дуэта, к их новому альбоме руку приложили Khalid, MNEK и Сэм Смит. Выход полноформатника назначен на 22 октября.