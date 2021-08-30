Москва, 30 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. 30 августа арбитр из Израиля Орель Гринфелд, который ранее был назначен главным арбитром на матч Россия — Хорватия, переведен в кабину VAR. Гринфелда заменил 41-летний Рой Райншрайбер. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Россия vs Хорватия

Матч четвертого тура группы H Россия — Хорватия пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

На момент после трех сыгранных матчей сборная России по футболу с шестью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы.

В последний раз сборные России и Хорватии встречались 7 июля 2018 года в рамках четвертьфинала Чемпионата Мира 2018 по футболу. Основное время того матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались «шашечные» (4:3).

Примечательно, что сборной России ни разу в своей истории не удавалось одержать победу над сборной Хорватии. Дважды «шашечные» оказались сильнее и дважды была зафиксирована ничья.