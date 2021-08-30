Тюмень, 30 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Тюмени завершено следствие по делу о мошенничестве в отношении врача-офтальмолога. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

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По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог 1983 года рождения, работая в одной из частных клиник Тюмени, умышленно вводил пациентов в заблуждение, принимая от них оплату за услуги, которые фактически не оказывал. Потерпевшими признаны 16 человек, из них 10 пенсионеров.

Диагностируя у граждан заболевания, врач брал деньги в размере от 25 тысяч рублей и выше. В одном из эпизодов пациент заплатил более 200 тысяч рублей. В целом финансовый ущерб, нанесённый потерпевшим, составил почти один миллион рублей.

Отмечается, что в ходе следствия врач-офтальмолог признал свою вину и почти выплатил нанесённый им ущерб. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.