Нижний Новгород, 30 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Телефонные мошенники убедили жителя Нижегородской области взять кредит на сумму свыше 1,5 млн рублей и перевести им эти деньги. Об этом сообщи или в региональном управлении МВД сегодня, 30 июля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

По словам 45-летнего мужчины, ранее ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что некие злоумышленники якобы пытаются оформить кредит на его имя, и вскоре с ним свяжется сотрудник правоохранительного ведомства.

Через некоторое время потерпевшему позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и направил его в один из крупных банков, где тот оформил на себя кредит, а затем перевёл все деньги на продиктованные мошенниками банковские счета.

Нижегородец понял, что стал жертвой мошенников только после того, как ему позвонил еще один неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на потерпевшего пытаются оформить еще один кредит.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся вычислить и арестовать, то каждому из них будет грозить до 10 лет тюремного заключения.