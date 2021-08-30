Москва, 30 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Западные СМИ не оставляют попыток дискредитировать выборы в Государственную Думу. В своих информационных атаках они опираются на подготовленные иноагентами фейки, считает сенатор РФ Елена Афанасьева.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Информационная атака

Напомним, 29 августа в британском издании вышла статья в которой Россию заранее обвиняют в подготовке фальсификаций на выборах и тиражируют необоснованные претензии к организации избирательного процесса.

«Публикация в The Guardian служит очередным доказательством, что западные пропагандисты работают в одной команде с иноагентами. Издание пытается оправдать свои обвинения в адрес России высказываниями одного из руководителей «Голоса» (организация — иноагент) Григория Мелконянца. В статье приводится его ничем не подкрепленное суждение о «готовящихся фальсификациях», — отметила сенатор.

«После вскрытия иностранного финансирования «Голоса» (организация — иноагент), этой структуре будет сложнее потворствовать вмешательству в электоральный суверенитет России под прикрытием наблюдения за выборами. Однако нет никаких сомнений, что Запад будет стараться выжать максимум из своих ставленников для попыток дискредитации голосования и его результатов», — подчеркнула Елена Афанасьева.

«Россия не допустит вмешательства в свой электоральный суверенитет. Западу не удастся использовать купленные структуры для деструктивной деятельности на территории нашей страны», — заключила сенатор.