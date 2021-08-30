Архангельск, 30 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) стартовала международная конференция, в рамках которой ученые и преподаватели обсудят тонкости преподавания истории в условиях ее искажения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.narfu.ru Ректор САФУ Елена Кудряшова

«Обсудить тонкости преподавания региональной истории, поделиться своими наработками крайне важно сегодня, когда мы испытываем колоссальное информационное давление в СМИ, социальных сетях — историю войны искажают, — отметила, приветствуя участников конференции, ректор САФУ Елена Кудряшова. — Наши дети должны знать правду о событиях Великой Отечественной войны, подвиге союзных конвоев, роли Архангельска как порта и транспортного узла для поставок по «ленд-лизу».

Отметим, что 31 августа в Архангельске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию прихода в порт первого союзного конвоя. В числе мероприятий — конференция «Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции», в которой примут участие более 50 учёных из России и восьми зарубежных стран.