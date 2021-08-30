«Зенит» вошел в тридцатку клубов мира по расходам на трансферы
Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» вошел в топ-30 футбольных клубов мира по расходам на трансферы за последние десять лет. Об этом 30 августа в своем отчете сообщила пресс-служба Международной Федерации Футбола (ФИФА). При этом в презентации ФИФА не сообщается, сколько конкретно каждый клуб потратил на трансферы. Отмечается только, что всего клубы из топ-30 за последние 10 лет потратили на трансферы 22,8 миллиарда евро.
Самым дорогим трансфером «Зенита» за прошедшее десятилетие стал переход нападающего сборной Бразилии Халка из «Порту» за 55 миллионов евро.
Топ-7 покупок «Зенита» за последние 10 лет:
Халк | «Порту» — «Зенит» |
Малком | «Барселона» — «Зенит» |
Аксель Витсель | «Бенфика» — «Зенит» |
Леандро Паредес | «Рома» — «Зенит» |
Вендел | «Спортинг» — «Зенит» |
Себастьян Дриусси | «Ривер Плейт» — «Зенит» |
Саломон Рондон | «Рубин» — «Зенит» |
На данный момент стоимость всех игроков основного состава санкт-петербургского «Зенит», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 170,7 миллиона евро. Самым дорогим в составе «сине-бело-голубых» является 25-летний форвард сборной Ирана Сердар Азмун (25 миллионов евро).