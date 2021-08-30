Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» вошел в топ-30 футбольных клубов мира по расходам на трансферы за последние десять лет. Об этом 30 августа в своем отчете сообщила пресс-служба Международной Федерации Футбола (ФИФА). При этом в презентации ФИФА не сообщается, сколько конкретно каждый клуб потратил на трансферы. Отмечается только, что всего клубы из топ-30 за последние 10 лет потратили на трансферы 22,8 миллиарда евро.

Fc-zenit.ru Зенит

Самым дорогим трансфером «Зенита» за прошедшее десятилетие стал переход нападающего сборной Бразилии Халка из «Порту» за 55 миллионов евро.

Топ-7 покупок «Зенита» за последние 10 лет:

Халк | «Порту» — «Зенит» | 03.09.2012 | 55 миллионов евро

Малком | «Барселона» — «Зенит» | 02.08.2019 | 40 миллионов евро

Аксель Витсель | «Бенфика» — «Зенит» | 03.09.2012 | 40 миллионов евро

Леандро Паредес | «Рома» — «Зенит» | 01.07.2017 | 23 миллиона евро

Вендел | «Спортинг» — «Зенит» | 06.10.2020 | 20,3 миллиона евро

Себастьян Дриусси | «Ривер Плейт» — «Зенит» | 08.07.2017 | 20 миллионов евро

Саломон Рондон | «Рубин» — «Зенит» | 31.01.2014 | 18 миллионов евро

На данный момент стоимость всех игроков основного состава санкт-петербургского «Зенит», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 170,7 миллиона евро. Самым дорогим в составе «сине-бело-голубых» является 25-летний форвард сборной Ирана Сердар Азмун (25 миллионов евро).