Лос-Анджелес, США, 30 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Sony выложила в сеть первые кадры будущего фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), который перезагрузит кинофраншизу. Изображения были опубликованы 30 августа на портале Cinema Blend.

steamXO Resident Evil 2

На одном из трёх фото запечатлен Эван Джогиа в образе Леона Скотта Кеннеди и Кая Скоделарио, которая исполнит роль Клэр Редфилд. Пара пробирается через туннель под Раккун-Сити. На другом снимке поклонники франшизы могут видеть Альберта Вескера (Том Хоппер), Джилл Валентайн (Ханна Джон-Кеймен) и Криса Редфилда (Робби Амелл).

https://twitter.com/getFANDOM/status/1432361500920860672

Снимает новый фильм по франшизе Resident Evil режиссёр Йоханнес Робертс, он написал сценарий вместе с Грегом Руссо. В декабре 2018 года Робертс заявил, что картина будет очень страшной и верной духу культовых видеоигр.