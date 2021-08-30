Алжир, 30 августа 2021, 19:55 — REGNUM О необходимости направить в Ливию международных наблюдателей на выборы, которые состоятся в конце этого года, заявил 30 августа спецпосланник Генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, сообщает Algeria Press Service.

Триполи (Ливия)
Триполи (Ливия)
I, Tadmouri

Он отметил, что иностранные представители должны находиться в Ливии, когда там будет идти голосование за кандидатов в президенты и в депутаты парламента — «для обеспечения надлежащего проведения выборов».

Наблюдателей, отметил Кубиш, следует назначить в соседних с Ливией странах.

Напомним, сегодня, 30 августа, в Алжире проходит встреча министров иностранных дел ряда африканских государств, включая Египет, посвящённая выборам президента и депутатов парламента Ливии в грядущем декабре и другим вопросам, касающимся этой страны.

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