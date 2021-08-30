Алжир, , 19:55 — REGNUM О необходимости направить в Ливию международных наблюдателей на выборы, которые состоятся в конце этого года, заявил 30 августа спецпосланник Генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, сообщает Algeria Press Service.

Триполи (Ливия) I, Tadmouri

Он отметил, что иностранные представители должны находиться в Ливии, когда там будет идти голосование за кандидатов в президенты и в депутаты парламента — «для обеспечения надлежащего проведения выборов».

Наблюдателей, отметил Кубиш, следует назначить в соседних с Ливией странах.

Напомним, сегодня, 30 августа, в Алжире проходит встреча министров иностранных дел ряда африканских государств, включая Египет, посвящённая выборам президента и депутатов парламента Ливии в грядущем декабре и другим вопросам, касающимся этой страны.

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