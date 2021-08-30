Открылся первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций
Москва, 30 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открыли первый в стране Центр оценки и развития управленческих компетенций — площадку для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти. Центр был создан в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам Наблюдательного совета АНО Россия — страна возможностей».
На открытии центра выступили помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, ректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Владимир Мау, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский, статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко, генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина, а такжегенеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин сообщил: «Хочу всех поздравить со стартом этого проекта. Проект очень важен, потому что он помогает решать одну из тех проблем, на которую сейчас и государство, и Президент, и коллеги из Правительства смотрят очень внимательно — это проблема с молодежной занятостью. Система образования, дополнительные тестирования, дополнительные характеристики кандидатов — это то, что помогает, говоря экономическими терминами, снизить асимметрию информации между работником и работодателем. Это позволит ребятам быстрее находить работу, получать тот опыт, который позволит им строить карьеру успешнее и быстрее. Еще раз поздравляю с запуском этого проекта. Надеюсь, он внесет свой вклад в развитие нашего рынка труда и развитие нашей страны».
Эксперты АНО «Россия — страна возможностей» создали «конструктор компетенций» — набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, который обеспечит прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить: ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента — именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей.
Ректор РАНХиГС при президенте Российской Федерации Владимир Мау поделился: «Президентская академия давно и активно сотрудничает с АНО «Россия — страна возможностей», и для нас важно, что первый Центр оценки и развития универсальных управленческих компетенций открывается именно у нас. Работа с управленческими компетенциями крайне актуальна в современном динамичном мире, где государства конкурируют не дешевизной рабочей силы и природных ресурсов, а моделями управления. Поэтому эффективность управленцев становится сегодня исключительно важным фактором успеха. Президентская академия — это институт непрерывного образования в самом буквальном смысле этого слова. У нас можно учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни, всей профессиональной карьеры. Наша важнейшая задача состоит в том, чтобы современными управленческими компетенциями обладали выпускники всех направлений подготовки и образовательных программ Академии — от бакалавриата до программ для состоявшихся руководителей высшего звена. У нас уже есть прочная основа для работы по оценке и развитию таких компетенций, личностно-профессиональной диагностики. Этот опыт будет использоваться в создаваемом Центре, подразделения которого будут работать как в московском кампусе, так и в филиалах Президентской академии по всей России, формируя единую сеть по оценке и развитию управленческих качеств студентов и слушателей наших программ».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил: «Мы заинтересованы в создании такой площадки, где могли бы встречаться работодатели, правительство региона с лучшими студентами. Все согласны, что Россия — это действительно страна возможностей, а Арктика — это территория возможностей в квадрате. У нас реализуются крупнейшие, очень интересные проекты. Для них нужны молодые, дерзкие ребята с отличными знаниями».
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев сообщил: «В перечне компетенций, заложенных в центре, фактически напрямую прописаны национальные цели, поставленные Президентом страны, цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, ценности госкорпорации «Росатом», такие как клиентоцентричность, ответственность за результат — очень правильные направления и компетенции, без которых невозможно стать руководителем. Эта составляющая, связанная с характером, с лидерскими и управленческими навыками, которые не менее важны, чем базовые знания. Сегодня также стартует новый сезон кубка «Управляй!» — это дополнительная возможность проявить себя в конкретных решениях, приглашаю всех принять участие».
Статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко поделился: «По многим направлениям Академия сегодня на шаг впереди. Демонстрируя преимущество тех навыков, которые будут востребованы завтра. И Центры компетенций — тому подтверждение. Потому что, действительно, что сегодня собой представляет резюме выпускника? Образование в нем занимает три строчки. Все остальное — это навыки. А как эти навыки измерить? Насколько они соответствуют ожиданиям работодателя — это, конечно, большой вопрос. То есть нужно проводить исследование, тестировать. А здесь, благодаря этому замечательному проекту, всё прописанное в резюме будет верифицировано. И это очень здорово. Это огромное подспорье, которое работодателям предстоит оценить в будущем».
Планируется, что до конца 2021 года тестирование пройдут более 100 тысяч студентов. В проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. К 2023 году АНО «Россия — страна возможностей» планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тысяч студентов.
На открытии центра ректор Президентской академии Владимир Мау и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает активное взаимодействие сторон по развитию центра, созданию и внедрению инструментов для оценки компетенций студентов, а также повышению эффективности их дальнейшего трудоустройства.
Руководитель Департамента оценки и методологи АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил: «Сейчас со всеми университетами, где планируется открытие центров, идет системная работа по подготовке специалистов центров — сотрудников университета, по передаче и внедрению диагностических инструментов, методик и моделей оценки и развития».