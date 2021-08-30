Москва, 30 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открыли первый в стране Центр оценки и развития управленческих компетенций — площадку для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти. Центр был создан в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам Наблюдательного совета АНО Россия — страна возможностей».

АНО «Россия — страна возможностей» Открытие первого центра компетенций в РАНХиГС

На открытии центра выступили помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, ректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Владимир Мау, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский, статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко, генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина, а такжегенеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин сообщил: «Хочу всех поздравить со стартом этого проекта. Проект очень важен, потому что он помогает решать одну из тех проблем, на которую сейчас и государство, и Президент, и коллеги из Правительства смотрят очень внимательно — это проблема с молодежной занятостью. Система образования, дополнительные тестирования, дополнительные характеристики кандидатов — это то, что помогает, говоря экономическими терминами, снизить асимметрию информации между работником и работодателем. Это позволит ребятам быстрее находить работу, получать тот опыт, который позволит им строить карьеру успешнее и быстрее. Еще раз поздравляю с запуском этого проекта. Надеюсь, он внесет свой вклад в развитие нашего рынка труда и развитие нашей страны».

«На сегодняшний день у нас действительно есть необходимость сближения образовательных программ с теми потребностями, которые формируют работодатели. Оценка компетенций, которая будет проводиться на базе центра, покажет уровень деловых навыков студентов. Мы сталкиваемся с тем, что выпускникам все чаще не хватает именно деловых навыков, которые позволили бы им адаптироваться к изменениям в бизнес-среде и экономике. Каждый, кто пройдет такого рода оценку, получит свою «дорожную карту» повышения навыков и компетенций. Проект очень важен, во многом он поможет нашим молодым ребятам построить успешную карьеру», — поделился Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Эксперты АНО «Россия — страна возможностей» создали «конструктор компетенций» — набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, который обеспечит прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить: ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента — именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей.

«Ключевая задача Центра — запустить на базе университета системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных (в том числе управленческих и деловых) компетенций у студентов. Для этого в Центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций, — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров, — Открытие центра позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, студентам — оценивать и развивать свои компетенции, а работодателям — привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков. До конца 2021 года мы планируем открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов, это позволит протестировать около 150 тысяч студентов».

Ректор РАНХиГС при президенте Российской Федерации Владимир Мау поделился: «Президентская академия давно и активно сотрудничает с АНО «Россия — страна возможностей», и для нас важно, что первый Центр оценки и развития универсальных управленческих компетенций открывается именно у нас. Работа с управленческими компетенциями крайне актуальна в современном динамичном мире, где государства конкурируют не дешевизной рабочей силы и природных ресурсов, а моделями управления. Поэтому эффективность управленцев становится сегодня исключительно важным фактором успеха. Президентская академия — это институт непрерывного образования в самом буквальном смысле этого слова. У нас можно учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни, всей профессиональной карьеры. Наша важнейшая задача состоит в том, чтобы современными управленческими компетенциями обладали выпускники всех направлений подготовки и образовательных программ Академии — от бакалавриата до программ для состоявшихся руководителей высшего звена. У нас уже есть прочная основа для работы по оценке и развитию таких компетенций, личностно-профессиональной диагностики. Этот опыт будет использоваться в создаваемом Центре, подразделения которого будут работать как в московском кампусе, так и в филиалах Президентской академии по всей России, формируя единую сеть по оценке и развитию управленческих качеств студентов и слушателей наших программ».

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил: «Мы заинтересованы в создании такой площадки, где могли бы встречаться работодатели, правительство региона с лучшими студентами. Все согласны, что Россия — это действительно страна возможностей, а Арктика — это территория возможностей в квадрате. У нас реализуются крупнейшие, очень интересные проекты. Для них нужны молодые, дерзкие ребята с отличными знаниями».

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев сообщил: «В перечне компетенций, заложенных в центре, фактически напрямую прописаны национальные цели, поставленные Президентом страны, цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, ценности госкорпорации «Росатом», такие как клиентоцентричность, ответственность за результат — очень правильные направления и компетенции, без которых невозможно стать руководителем. Эта составляющая, связанная с характером, с лидерскими и управленческими навыками, которые не менее важны, чем базовые знания. Сегодня также стартует новый сезон кубка «Управляй!» — это дополнительная возможность проявить себя в конкретных решениях, приглашаю всех принять участие».

«За последние годы российские университеты радикально преобразились. Новая инициатива с центрами развития компетенций на вузовских площадках — стала возможна благодаря развитию университетов. Мне хотелось бы пожелать инициаторам и всем коллегам, кто в этом задействован, удачи, успехов, и я надеюсь, что в скором времени мы в администрации будем принимать коллег — выпускников университетов, уже обладающих набором самых современных и самых необходимых компетенций», — подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

Статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко поделился: «По многим направлениям Академия сегодня на шаг впереди. Демонстрируя преимущество тех навыков, которые будут востребованы завтра. И Центры компетенций — тому подтверждение. Потому что, действительно, что сегодня собой представляет резюме выпускника? Образование в нем занимает три строчки. Все остальное — это навыки. А как эти навыки измерить? Насколько они соответствуют ожиданиям работодателя — это, конечно, большой вопрос. То есть нужно проводить исследование, тестировать. А здесь, благодаря этому замечательному проекту, всё прописанное в резюме будет верифицировано. И это очень здорово. Это огромное подспорье, которое работодателям предстоит оценить в будущем».

«Управленческие компетенции заключаются не только в руководстве людьми или менеджменте проектов. Нередко это еще и важнейший навык всех предпринимателей: умение постоянно учиться на своём и чужом опыте, что помогает создавать бизнес с нуля. Этому миру, где все постоянно меняется, очень нужны люди с этим навыком — он помогает им адаптироваться под изменения и видеть ситуацию под другим углом. К счастью, всё это можно развить — в этом помогут эксперты и бизнес-сообщество», — отметила генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина.

Планируется, что до конца 2021 года тестирование пройдут более 100 тысяч студентов. В проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. К 2023 году АНО «Россия — страна возможностей» планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тысяч студентов.

На открытии центра ректор Президентской академии Владимир Мау и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает активное взаимодействие сторон по развитию центра, созданию и внедрению инструментов для оценки компетенций студентов, а также повышению эффективности их дальнейшего трудоустройства.

Руководитель Департамента оценки и методологи АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил: «Сейчас со всеми университетами, где планируется открытие центров, идет системная работа по подготовке специалистов центров — сотрудников университета, по передаче и внедрению диагностических инструментов, методик и моделей оценки и развития».