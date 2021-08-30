Вашингтон, 30 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В американских штатах Луизиана и Миссисипи свыше 1,1 млн жителей остались без энергоснабжения, сообщает 30 августа интернет-портал poweroutage.us.

Ураган

Нарушение энергоснабжения вызвано ураганом «Ида».

Уточняется, что на данный момент в Луизиане лишены электричества 1 037 877 жителей штата, а на территории штата Миссисипи остаются без энергоснабжения более 122 тыс. человек.

Напомним, ранее из-за урагана «Ида» в штате Луизиана американский город Новый Орлеан остался без электричества из-за многочисленных повреждений сетей энергоснабжения.