Екатеринбург, , 19:55 — REGNUM Руководителем пятого созыва Общественной палаты Свердловской области стал действующий председатель общественного органа — Александр Левин. Об этом он сообщил в Facebook.

Кандидатуру Левина на пост главы палаты предложил губернатор Евгений Куйвашев. Все члены нового созыва утвердили кандидатуру руководителя единогласно.

«Замечу также, что все собравшиеся либо вакционированы, либо имеют ПЦР-тесты», — отметил Левин.

В состав пятого созыва входят 42 человека. Сформировано 23 рабочих группы и восемь комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Левин также возглавляет свердловское отделение Союза журналистов России.

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