Лондон, , 20:07 — REGNUM Полиция Шотландии создала группу специалистов по отражению хакерских атак на железнодорожную сеть и линию метро Глазго во время проведения Всемирного климатического саммита в ноябре 2021 года, на который соберутся лидеры со всего мира.

Основная задача борьбы с изменением климата Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщает шотландский информационный портал Glasgow Live 30 августа 2021 года.

В преддверии саммита усиливается безопасность объектов, управляемых с помощью компьютерных систем, полиция и службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. Кроме того, полиции Шотландии стало известно, что киберхакеры угрожают остановить железнодорожную сеть Глазго во время проведения COP26.

Алекс Дауэлл, старший следователь по киберпреступлениям полиции Шотландии, сказал:

«Мы знаем, что преступники воспользуются любой возможностью для собственной выгоды, и COP26 не станет исключением».

Гордон Диксон, глава отдела бизнес-стратегии шотландской транспортной компании Strathclyde Partnership for Transport, заявил следующее:

«У нас в компании есть отдельная группа, которая занимается кибербезопасностью. Что касается метро, мы должны пересмотреть наши требования к безопасности и тесно сотрудничать с аварийными службами, службами безопасности и полицией над обеспечением этихтребований».

Наиболее распространенные киберугрозы нацелены на веб-сайты, социальные сети и пароли электронной почты, также производится рассылка электронных писем, в которых запрашивается информация о безопасности и личные данные.

Представители Шотландского центра устойчивости бизнеса так реагируют на потенциальную киберугрозу:

«До начала COP26 осталось менее 100 дней, поэтому транспортные и прочие компании уже должны предпринимать шаги, чтобы защитить себя — как физически, так и в Интернете».

Городской совет Глазго нанял собственного консультанта по киберпреступности и планирует провести соответствующее обучение своих сотрудников.

Более того, правительство Шотландии работает с правительством Великобритании, полицией Шотландии и Национальным центром кибербезопасности (NCSC), чтобы противостоять любым атакам.

Представитель NCSC заявил следующее:

«NCSC играет активную роль в обеспечении безопасности таких мероприятий, как COP26, и мы тесно сотрудничаем с правительством и полицией Шотландии для выявления и оперативного реагирования на такие угрозы».