Заявления о киберугрозах COP26 в Глазго напоминают неуклюжую рекламу
Лондон, 30 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Полиция Шотландии создала группу специалистов по отражению хакерских атак на железнодорожную сеть и линию метро Глазго во время проведения Всемирного климатического саммита в ноябре 2021 года, на который соберутся лидеры со всего мира.
Об этом сообщает шотландский информационный портал Glasgow Live 30 августа 2021 года.
В преддверии саммита усиливается безопасность объектов, управляемых с помощью компьютерных систем, полиция и службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. Кроме того, полиции Шотландии стало известно, что киберхакеры угрожают остановить железнодорожную сеть Глазго во время проведения COP26.
Алекс Дауэлл, старший следователь по киберпреступлениям полиции Шотландии, сказал:
Гордон Диксон, глава отдела бизнес-стратегии шотландской транспортной компании Strathclyde Partnership for Transport, заявил следующее:
Наиболее распространенные киберугрозы нацелены на веб-сайты, социальные сети и пароли электронной почты, также производится рассылка электронных писем, в которых запрашивается информация о безопасности и личные данные.
Представители Шотландского центра устойчивости бизнеса так реагируют на потенциальную киберугрозу:
«До начала COP26 осталось менее 100 дней, поэтому транспортные и прочие компании уже должны предпринимать шаги, чтобы защитить себя — как физически, так и в Интернете».
Городской совет Глазго нанял собственного консультанта по киберпреступности и планирует провести соответствующее обучение своих сотрудников.
Более того, правительство Шотландии работает с правительством Великобритании, полицией Шотландии и Национальным центром кибербезопасности (NCSC), чтобы противостоять любым атакам.
Представитель NCSC заявил следующее: