Москва, 30 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Агент 30-летнего бразильского центрального защитника московского «Локомотива» Пабло Насименто Рафаэль Феликс опроверг информацию о возможном уходе его клиента из российского клуба.

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Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен отдать Насименто в аренду до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне Пабло Насименто принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя желтыми карточками.

Насименто пополнил состав «Локомотива» 16 января 2021 года. «Железнодорожники» заплатили «Бордо» 2,5 миллиона евро за контракт бразильца. На данный момент стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.