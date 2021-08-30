Майами, США, 30 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. О формировании в Атлантическом океане тропического шторма «Кейт» сообщает 30 августа американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

pictures Jettcom Тропический шторм

Скорость порывов ветра достигает, отмечает центр, 21 м/с. Он движется со скоростью 3,6 м/с в Карибском море на север от Ливардских островов. «Кейт» находится от них в 1245 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ряд американских регионов, включая Миссисипи, обрушился ураган «Ида», который к настоящему времени ослаб до шторма.