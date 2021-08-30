Челябинск, 30 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Мэр Челябинска Наталья Котова обеспокоена мусором на улицах города. 30 августа она отчитала за это своего заместителя Максима Куляшова.

Pixabay.com Мусор

Как пишет Накануне.Ru, градоначальница призналась, что уже два-три дня видит одну и ту же бутылку, которую так и не убирают. Куляшов в своё оправдание заявил, что количество рабочих на дорогах растёт. Если на прошлой неделе из было 395, то сейчас уже 407. Однако срывы бывают. Так, иногда рабочие могут не выйти в ночное время.

Куляшов добавил, что держит все показатели ежедневно на контроле. На что Котова уточнила: «Вы в кабинете эти показатели держите или выезжаете на улицы и контролируете этот процесс? Значит со мной поедете в следующий раз», — сказала она.

Мэр поручила подчинённому увеличивать количество рабочих. Также она потребовала выводить на улицы пылесосы для уборки листьев.