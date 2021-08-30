Владикавказ, 30 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии еще один министр из прежнего правительства республики расстался с должностью. Уволен Казбек Томаев — врио главы министерства экономического развития, который проработал на этой должности пять лет, с октября 2016 года.

Chris RubberDragon Отставка

Указ об освобождении Томаева от занимаемой должности подписал 30 августа врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло. По данным портала «15-й Регион» Казбек Томаев написал заявление об отставке по собственной инициативе.

Временно исполнять обязанности главы минэкономкразвития будет Заур Кучиев. У него есть опыт работы в этой должности. Он возглавлял ведомство в периоды с 2005 по 2010 год и с 2011 по 2012 годы.