30 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 20:29 — REGNUM В Багдаде состоялся необычный саммит, организованный премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Необычность в том, что кроме принимающей стороны на нем присутствовали делегации от стран, состоящих между собой в напряженных отношениях, — Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Иордании, Катара и Кувейта.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Правда, не была приглашена для участия в работе саммита делегация Сирии. По мнению аль-Казыми, присутствие Дамаска якобы «повредило бы диалогу». Особым гостем стал президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Багдад с двухдневным визитом. Египет был представлен президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, Иордания — королем Абдаллой II, Катар — шейхом Тамимом бен Хамад аль-Тани. Кувейт и Эмираты направили глав правительств, Турция и Иран — министров иностранных дел. Также на встречу были приглашены наблюдатели от ряда международных организаций, включая ООН, ЕС и Лигу арабских государств. Заявленной широкой целью этого мероприятия Ирак обозначил укрепление своей роли как посредника в конфликтных ситуациях между странами региона. В частности, миротворческие инициативы Багдада поддержали король Иордании, эмир Катара и президент Египта. Узкая цель — создание возможности для переговоров между Эр-Риядом и Тегераном в нейтральной обстановке. Наконец, была продемонстрирована и заявленная новым министром иностранных дел Ирана Амиром Абдоллахияно еще одна невероятная задача: формирование союза в рамках подобного форума, чтобы обеспечить диалог между государствами и недопущение иностранного вмешательства. Но это сразу вступало в противоречие с тем, о чем говорил на саммите Макрон.

По словам французского лидера, «независимо от решения американцев, мы сохраним наше присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом». Конечно, при таких обстоятельств нельзя было ожидать от участников форума выработки каких-либо общих заявлений. Состав, как видим, был самым звездным — что, вопреки ожиданиям, на пользу саммиту не пошло. Зато в рамках форума состоялось множество двусторонних переговоров между представителями стран-участниц. Наиболее примечательной стала беседа египетского и катарского лидеров, проведенная впервые с момента нормализации отношений между Каиром и Дохой в начале этого года. Также состоялась встреча вице-президента ОАЭ Мухаммада бин Рашида Аль Мактума с Абдоллахияно. Хотя ничего не сообщалось о прямом общении делегатов из Тегерана и Эр-Рияда, что обещало стать одним из наиболее важных и интересных событий саммита. Напомним, что до недавнего времени два государства придерживались различных точек зрения касательно конфликта в Сирии. Тегеран выступает на стороне правительства Башара Асада, а Эр-Рияд финансировал и вооружал оппозиционные ему формирования боевиков.

Премьер-министр Ирака Мустафой аль-Казыми (сс) The Media Office of the Prime Minister of Iraq

Тем не менее за последние годы оба государства неоднократно заявляли о готовности к нормализации отношений, а в 2021-м провели ряд прямых встреч при посредничестве Катара и Ирака. Во многом это объясняется сменой риторики США в отношении Ирана с приходом к власти в Вашингтоне Джо Байдена, а также тем, что Эр-Рияд является одним из американских союзников на Ближнем Востоке, что сказывается на его региональной политике. По мнению многих экспертов, еще одной спецификой форума в Багдаде является то, что его участники, даже конфликтующие между собой, давно освоили негласные каналы двусторонней связи, на которых и достигаются наиболее значимые договоренности. Но публичных результатов нет, регион перенасыщен проблемами и противоречиями, даже если саммит станет регулярным форматом. Как пишет французское издание Le Figaro, «уже тот факт, что в одном зале оказались новый глава МИД Ирана и его саудовский коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд является само по себе достижением».

Иран и Саудовская Аравия продолжают переговоры, чтобы найти решение и положить конец своим спорам, заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. Багдад явно пытается продвинуть свою позицию как посредника в региональных делах и вернуть себе центральное положение на Ближнем Востоке. Кстати, посол Ирана в Ираке выразил надежду, что переговоры между Тегераном и Эр-Риядом в Багдаде об открытии посольств двух стран приведут к положительным результатам. При этом особо выделяется позиция Франции, обозначающая новое сближение с Ираком. «Я хотел бы сейчас сказать, что участие и вовлеченность Франции в борьбу против терроризма не зависят ни от каких обстоятельств, кроме обстановки на местах и ваших потребностей, — говорил Макрон в Багдаде. — Вот что я хотел бы прямо заявить иракскому народу. Наше присутствие зависит только от двух условий: будет ли продолжаться борьба с терроризмом и будет ли оно требоваться правительству Ирака». В то же время особый интерес вызвало выступление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Он заявил следующее: «Турция готова помочь Ираку в борьбе против терроризма». Вот только непонятно, кого здесь назвали террористами — членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или же бойцов Рабочей партии Курдистана?

Макрон сообщил, что присутствовавшие на мероприятии страны уже согласовали механизм отслеживания выполнения обещаний: чиновники планируют для обсуждения соответствующих тем раз в год встречаться на территории Иордании. Помимо этого, он также заявил, что «видит признаки возрождения активности террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии». Одним словом, на Ближнем Востоке снова выстраиваются очередные краткосрочные альянсы.