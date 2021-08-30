Мегион, Югра, 30 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Югре будут судить жителя Мегиона, который обвиняется в финансировании террористов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с терроризмом

Следствием установлено, что в апреле 2016 года мегионец перевёл со своей банковской карты более 30 тысяч рублей на банковскую карту знакомой уроженке Дагестана, которая обналичила их на территории Турции и передала представителю террористической организации.

В августе 2020 года этот же гражданин в мессенджере Telegram создал канал, в котором размещал текстовые материалы, а также изображения, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований, с призывами к участию в террористической деятельности, к физическому уничтожению лиц иных религиозных взглядов.

Мегионцу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 и ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Финансирование терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности»). Обвиняемый вину не признаёт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.