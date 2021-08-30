Вашингтон, 30 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Поклонник Destiny 2 предложил разработчикам онлайн-игры полностью переработать систему чемпионов. Об этом 30 августа сообщает портал Screen Rant.

Destiny 2

Пользователь Thelegendhimself опубликовал на форуме Reddit статью, в которой он раскритиковал существующую систему чемпионов и предложил студии Bungie несколько способов по решению проблем и ребалансировке. Он, в частности, предложил разработчикам отказаться от связывания чемпионских модов с сезонными артефактами и ввести дополнительный слот для модификации оружия, что позволит игрокам выбирать моды по желанию.

Thelegendhimself отметил, что его подход позволит разумно ограничить использование модов для определённых типов оружия, что положительно скажется на балансе. Он добавил, что Bungie также может вносить изменения в систему каждый сезон. Многие пользователи Reddit поддержали автора и предложили свои варианты улучшения системы чемпионов.

Напомним, 24 августа 2021 года студия Bungie рассказала о будущем дополнении Destiny 2: The Witch Queen. Его релиз состоится 22 февраля 2022 года.