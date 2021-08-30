Вашингтон, 30 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Ученые из Стэнфордской лаборатории виртуального взаимодействия с людьми считают, что использование виртуальной реальности (VR) может стать ключом к решению проблемы изменения климата.

Климат

Об этом сообщает информационный портал Screenrant.com 30 августа 2021 года.

Ученые решили использовать VR в надежде на то, что она может изменить поведение людей по отношению к климату. Стэнфордская лаборатория виртуального взаимодействия с людьми была основана в 2003 году, и некоторые из её предыдущих работ посвящены интеграции VR в образовательный процесс, использованию VR для усиления эмпантии пользователей и для изучения психологии дополненной реальности.

Лаборатория сотрудничает с учёными, занимающимися проблемами водных ресурсов, поэтому её разработки в первую очередь направлены на улучшение состояния окружающей среды и океана и на получение знаний о том, как противостоять климатической чрезвычайной ситуации.

Jedimentat44 Пластик в океане

Исследование состоит из попыток найти наиболее увлекательный способ информировать население о климате, начиная со школьной скамьи, а также увидеть, как различные уровни погружения в соответствующую VR влияют на эмоциональный и когнитивный процессы. Один из способов добиться этого — полностью виртуально погрузить пользователя под воду, сопровождая это погружение рассказами о влиянии изменения климата на океан.

У другой группы ученых есть альтернативная идея о том, как бороться с изменением климата с помощью виртуальной реальности. Ванесса Кейт, адъюнкт-профессор докторантуры Колумбийского университета по планированию и сохранности архитектуры, подробно рассказывает о системе VR под названием MMORPG, которая имитирует мировую постклиматическую катастрофу. Игра ставит перед пользователем задачу использовать различные новейшие технологии для защиты различных городов от надвигающихся климатических катаклизмов. Игрок зарабатывает очки и выбирает различные уровни игры. Ванесса Кейт считает, что такой подход сделает борьбу с изменением климата менее пугающей.

Эти исследования и разработки направлены на осознание в первую очередь молодежью изменений окружающей среды и того, что через 20 лет мир столкнется с климатической катастрофой, о чем прямо говорится в последнем отчете МГЭИК.

Wikimedia Что происходит на самом деле? Существует острая необходимость в проведении строгой критики научной обоснованности оценок и рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата

Напомним, что Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) опубликовала 9 августа 2021 года алармистский климатический доклад, в котором утверждается, что деятельность человека оказала необратимое воздействие на окружающую среду. Представители ООН назвали современный климатический кризис «красным кодом человечества».