Москва, 30 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Обозреватель «Российской газеты» Всеволод Овчинников скончался 30 августа на 95-м году жизни, сообщает издание.

EarthTrip Сакура

Издание напомнило, что он пришёл работать в «РГ» «состоявшимся, прославленным журналистом и писателем» — автором книги о Японии «Ветка сакуры». Коллеги назвали его «журналистом на все времена», высоким профессионалом своего дела.

«Он был очень добрым и весёлым человеком. Прекрасно одевался. Не шикарно, но с удивительным вкусом, — сообщает издание. — Был по-мужски элегантен, привлекателен, до последнего времени на него заглядывались женщины, но только его прекрасная жена Муза Павловна знала, что навсегда останется его Музой».

Напомним, востоковед Всеволод Владимирович Овчинников работал в советской газете «Правда» корреспондентом и политическим обозревателем почти 40 лет, затем стал обозревателем «Российской газеты».

Написал книги: в 1970 году — «Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы)», в 1980 году — «Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)» и «Горячий пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)». За эти книги в 1985 г. получил Государственную премию СССР.