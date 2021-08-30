Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего гражданина Узбекистана Джамшеда Сулаймонова, обвиняемого в жестоком убийстве своей знакомой, 39-летней гражданки Узбекистана, работавшей продавцом.

Суд

Убийство было совершено вечером 28 августа в служебном туалете кондитерского магазина, где работала потерпевшая, на улице Комсомола в Петербурге. На следующий день Сулаймонова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь на родину и доставили в Петербург.

Как сообщили 30 августа в судебной пресс-службе города, по данным следствия, пьяный Сулаймонов в помещении магазина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с целью убийства жертвы придушил ее веревкой, а затем нанес два смертельных ранения ножом в область сердца. Затем Сулаймонов уничтожил следы преступления, выкинув орудие преступления, место которого следствию не указал.

Сулаймонов вину признал полностью, против ареста в СИЗО не возражал. Срок меры пресечения — по 28 октября 2021 года.