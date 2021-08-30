Дербентский район, Дагестан, 30 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Дагестане произошел трагический случай во время купания на необорудованном пляже. В поселке городского типа в Дербентском районе утонул мужчина, сообщили 30 августа в региональном управлении МЧС.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Река

Как стало известно, тело утонувшего было обнаружено в 200 метрах от места купания. На берег потерпевшего вынесло течением. По информации спасателей, погибшему было 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно происшествие на воде произошло 30 августа в районе городского пляжа Избербаша — унесло в море во время купания троих человек. Одного из них удалось спасти, двоих ищут спасатели.

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