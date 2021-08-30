Сыктывкар, 30 августа, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Коми введут новую меру поддержку семей с детьми — родителям новорожденных будут дарить подарочные наборы с одеждой и средствами ухода за младенцем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные

На закупку подарочных наборов из бюджетареспублики выделят 38,5 млн рублей. До конца 2021 года на неё будет потрачено 10,5 млн рублей, в следующем году израсходуется ещё 28 млн рублей.

Напомним, с 1 января 2022 года в Коми начнут выплачивать региональный семейный капитала при рождении четвертого и каждого последующего ребенка в размере 150 тысяч рублей.