Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM Встречу «ближневосточного квартета» нужно провести в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года, заявила 30 августа на заседании СБ ООН зампостпреда России Анна Евстигнеева.

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Евстигнеева «Выступаем за перезапуск прямых палестино-израильских переговоров, ведущих к удовлетворению законных чаяний палестинцев о независимом государстве со столицей в Восточном Иерусалиме и обеспечению понятных озабоченностей израильтян по национальной безопасности».

Она отметила, что «ближневосточный квартет», то есть Россия, США, ЕС и ООН, являются единственным международно признанным механизмом арабо-израильского урегулирования. Российский дипломат призвала остальных трёх участников структуры принять предложение провести в следующем месяце министерскую встречу «квартета» в рамках ГА ООН.

Также Евстигнеева призвала в рамках мероприятия провести консультации в расширенном формате с участием Израиля и Палестины. Это необходимо из-за сохранения нестабильности в регионе, в том числе на границе Израиля с Газой.

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