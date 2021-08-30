Нефтеюганск, Югра, 30 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Югре утверждено обвинение по уголовному делу в отношении руководителя финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Admkrai.krasnodar.ru Пирамида

Установлено, что в июле 2012 года житель Мордовии создал кредитный потребительский кооператив граждан «Ажур» с офисом в Нефтеюганске.

Клиенты в «Ажур» привлекались через рекламу в СМИ. Доход и прибыль организации формировались за счёт денежных средств, поступающих от новых пайщиков. Обвиняемый убеждал вкладчиков в финансовой стабильности и прибыльности кооператива, обещая проценты по вкладам 11−40%. При этом инвестиционной деятельностью фирма не занималась. В течение пяти лет обвиняемый получил от 49 введённых в заблуждение граждан свыше 30 млн рублей.

В настоящее время деятельность кооператива прекращена. Руководитель кредитного кооператива «Ажур» обвиняется по ч. 2 ст.172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»).