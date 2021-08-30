Нижний Новгород, 30 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области арестовали двух мужчин, обвиняемых в покушении на убийство жителя Семеновского городского округа. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета сегодня, 30 августа.

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По версии следствия, во время распития спиртных напитков обвиняемые поссорились с 54-летним потерпевшим из-за того, что ранее тот украл у одного из них вентилятор и не желал возвращать его обратно.

В результате конфликта мужчины избили своего знакомого и отрезали ему кухонным ножом уши и палец на ноге.

Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников, после чего он обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря которой он остался жив.