Киев, , 19:15 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому к переговорам с лидером США Джо Байденом.

Порошенко Анашкин Сергей © ИА Красная Весна

Своё мнение Порошенко выразил 30 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению бывшего президента, Зеленский должен сосредоточиться на трех главных вещах во время своей первой встречи с Байденом.

Задачи, в частности, следующие — установить хорошие личные отношения; подтвердить настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США; убедить американских чиновников и бизнес в искренности и эффективности во внедрении реформ на Украине, в первую очередь, в борьбе с коррупцией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что самым важным в поездке президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина на самом деле работают как настоящие стратегические партнеры и находятся «на одной стороне стола».

По его словам, отношения между Киевом и Вашингтоном далеко не такие безоблачные, как пытаются представить чиновники.

Личная встреча Зеленского и Байдена накануне была в очередной раз перенесена и теперь может состояться 1 сентября.