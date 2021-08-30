Киев, 30 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому к переговорам с лидером США Джо Байденом.

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Своё мнение Порошенко выразил 30 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению бывшего президента, Зеленский должен сосредоточиться на трех главных вещах во время своей первой встречи с Байденом.

Задачи, в частности, следующие — установить хорошие личные отношения; подтвердить настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США; убедить американских чиновников и бизнес в искренности и эффективности во внедрении реформ на Украине, в первую очередь, в борьбе с коррупцией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что самым важным в поездке президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина на самом деле работают как настоящие стратегические партнеры и находятся «на одной стороне стола».

По его словам, отношения между Киевом и Вашингтоном далеко не такие безоблачные, как пытаются представить чиновники.

Личная встреча Зеленского и Байдена накануне была в очередной раз перенесена и теперь может состояться 1 сентября.